+7 (921) 992 49 25

Кованые изделия напрямую от лучших кузнецов с выгодой для Вас до 20%

Художественная ковка от кузницы в Санкт-Петербурге:

Выполняем кузнечные работы любой сложности:

  • Изготавливаем кованные козырьки, навесы, перила для лестниц, ограждения для террас, балконов, ворота;
  • Занимаемся реставрацией памятников архитектуры;
  • Восстанавливаем кованные изделия мастеров прошлого.

Используем комплексный подход при реализации каждого заказа:

  • При реализации проектов применяется техника горячей ковки, литься из цветных металлов, чугуна;
  • Осуществляем проектирование, обработку отлитых деталей, чеканку, подгонку, стыковку отдельных элементов, замеры на объекте, рассчитываем предельную нагрузку на изделия, доставляем и устанавливаем конструкции;

Преимущества обращения в нашу кузницу:

  • Имеем 12-летний опыт работы с металлом;
  • Бережно храним и применяем на практике технологии и традиции мастеров прежних поколений, что позволяет выполнять эксклюзивные заказы;
  • Производим прочные и износостойкие изделия, способные выдерживать большую нагрузку;
  • Стремимся создавать эстетичные, «легкие» и не громоздкие конструкции;
  • Оперативно реагируем на обращения клиентов (работа по реализации заказов начинается после одного телефонного звонка).

Для заказа ковки прямо с завода - звоните по тел. +7 (921) 992 49 25 Владимир

Для консультации и вызова специалиста звоните по тел. +7 (921) 992 49 25

Успешная работа кузницы в СПб
с 2001 г.		 Собственные производственные
площади 500 м2		 Для Вас опыт и мастерство лучших
кузнецов
Проектируем эксклюзивную
ковку для Вас		 Доставка и установка кованых
изделий в срок		 Даем гарантию на кованые изделия
до 100 лет
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