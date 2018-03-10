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Кованые изделия напрямую от лучших кузнецов с выгодой для Вас до 20%
Художественная ковка от кузницы в Санкт-Петербурге:
Выполняем кузнечные работы любой сложности:
- Изготавливаем кованные козырьки, навесы, перила для лестниц, ограждения для террас, балконов, ворота;
- Занимаемся реставрацией памятников архитектуры;
- Восстанавливаем кованные изделия мастеров прошлого.
Используем комплексный подход при реализации каждого заказа:
- При реализации проектов применяется техника горячей ковки, литься из цветных металлов, чугуна;
- Осуществляем проектирование, обработку отлитых деталей, чеканку, подгонку, стыковку отдельных элементов, замеры на объекте, рассчитываем предельную нагрузку на изделия, доставляем и устанавливаем конструкции;
Преимущества обращения в нашу кузницу:
- Имеем 12-летний опыт работы с металлом;
- Бережно храним и применяем на практике технологии и традиции мастеров прежних поколений, что позволяет выполнять эксклюзивные заказы;
- Производим прочные и износостойкие изделия, способные выдерживать большую нагрузку;
- Стремимся создавать эстетичные, «легкие» и не громоздкие конструкции;
- Оперативно реагируем на обращения клиентов (работа по реализации заказов начинается после одного телефонного звонка).